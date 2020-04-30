Май принесет летнее тепло в центральную Россию

Майские праздники принесут потепление московскому региону и всей Европейской России. На выходных в столице столбики термометров поднимутся до 23 градусов выше ноля, а на юг Центрального региона почти летняя жара придет уже сегодня.

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, потепление в Центральную часть России принесет циклон с территории Украины. Уже в четверг днем в южной части Центрального округа ожидается +24 градуса. Однако на севере округа пройдут дожди, а в отдельных районах они будут сопровождаться мокрым снегом и ветром с порывами до 17 метров в секунду. Преобладающая температура днем от +5 до +12°, на юге от +17 до +24°.

Завтра, 1 мая, погода не порадует жителей Москвы летним теплом: в столице по-прежнему ожидается облачная погода с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Ночью в городе 2…4°, по области -1…4°. Днем столбики термометров в столице поднимутся только до 11…13°, по области до 8…13°.

2 мая теплая погода распространится на большую часть Центрального округа и доберётся до столичного региона. Днем в Москве все еще местами может пройти небольшой дождь при восточном ветре 5-10 м/с, однако воздух прогреется уже до 15 градусов выше ноля, по области до 11…16°.

В воскресенье, 3 мая, столицу ждет по-летнему теплая погода: днем до 18...23° при юго-восточном ветре со скоростью 5-10 м/с. В ночь на 4 мая ожидается 8...13° градусов, днем столбики термометров поднимутся вновь до 18...23° при слабом южном ветре.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 30.04.20

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