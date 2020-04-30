Верховный суд решил, что коронавирус УДО не помеха

Ходатайства осужденных об условно-досрочном освобождении (УДО) из тюрем должны оперативно рассматриваться судами, невзирая на ситуацию с коронавирусом. Право граждан на смягчение наказания не может быть ограничено, говорится в разъяснениях, которые сегодня опубликовал Верховный суд РФ.

Документы осужденных и их защитников с ходатайством об УДО, а также представления колоний и тюрем подлежат безотлагательному рассмотрению судами. «Право осужденных просить о смягчении наказания, гарантированное частью 3 статьи 50 Конституции Российской Федерации, которое охватывает и решение вопроса об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания, а также право осужденных, страдающих тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию наказания, просить суд об освобождении от отбывания наказания, не может быть ограничено какими-либо обстоятельствами, в том числе связанными с распространением новой коронавирусной инфекции», – сказано в обзоре по отдельным вопросам судебной практики на сайте Верховного суда РФ.

Ранее глава СПЧ при президенте РФ Валерий Фадеев сообщал «Коммерсанту», что суды из-за коронавируса «не принимают решения» по ходатайствам заключенных об УДО. «Нужно <…> продумать процедуры освобождения по УДО, не останавливать их», – отмечал Фадеев.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 30.04.20

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