Джабаров и Шаповалов рассказали о скорой премьере фильма «Шугалей»

Политолог Владимир Шаповалов и член Совета Федерации Владимир Джабаров рассказали, чего россиянам стоит ждать от фильма «Шугалей». Остросюжетный боевик, основанный на реальных событиях, выходит на телеэкраны уже первого мая. Фильм покажут в эфире телеканала НТВ в девять вечера по Москве.

В основу ленты легла история, происходящая в реальном времени. Российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана похитили в Ливии во время проведения исследований. Ученых без оснований и официального обвинения удерживают в частной тюрьме «Митига».

Шаповалов подчеркнул, что авторы киноленты совершили настоящий гражданский поступок и заслуживают благодарности. Он считает, что об истории Максима Шугалея и его коллеги Самера Суэйфана должны узнать все. Политолог отметил, что россияне занимались мирными исследованиями в интересах ливийских граждан. Владимир Шаповалов убежден, что российское общество должно сплотиться вокруг этой истории. Необходимо отстаивать интересы каждого гражданина РФ и привлекать для этого внимание правозащитных организаций, отметил он.

С ним солидарен Владимир Джабаров. Член Совфеда отметил, что ливийская ситуация требует скорейшего разрешения. «Пока в Ливии не будет нормального законного правительства, те проблемы, которые там возникают в отношении попавших под заключение, решены не будут», – подчеркнул он. По мнению эксперта, фильм непременно вызовет общественный резонанс, и люди узнают о беззаконии, творящемся в Ливии.

Отметим, что роль Максима Шугалея досталась известному актеру Кириллу Полухину. Он считает, что персонаж и его прообраз – это сильный и смелый человек, героически переживающий тяжелейшие испытания.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 30.04.20

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