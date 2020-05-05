NYT получила Пулитцеровскую премию в номинации «Международная журналистика»

Газета The New York Times получила Пулитцеровскую премию за антироссийские расследования. Большая часть материалов касалась деятельности петербургского предпринимателя Евгения Пригожина.

Обычно церемония вручения таких наград проходит в Школе журналистики Колумбийского комитета. Из-за коронавирусной инфекции мероприятие проводилось в онлайн-режиме.

На сайте оргкомитета премии сообщается, что сотрудники NYT победили в номинации «Международная журналистика» – их наградили за смелость, поскольку свои материалы они готовили якобы «с риском для жизни».

Российские дипломаты в Вашингтоне назвали материалы The New York Times «сборником неразбавленных русофобских измышлений». В диппредставительстве отметили, что расследования NYT могут стать примером того, как создавать и использовать лживые факты.

Ранее газета уже получала эту премию за материалы, очерняющие Россию. «Подобное скоропортящееся «творчество» очевидно требует периодических престижных наград», – заявили в посольстве.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 05.05.20

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