Контроль Кремля ослабевает: в новой Госдуме может появиться «новая» политическая сила

Выборы в Госдуму, намеченные на осень 2021 года, будут очень конфликтными и эмоциональными. Как считает известный политолог Аббас Галлямов, по результатам кампании в нижней палате парламента может появиться новая партия, определяющая себя как «Единственный голос разума». Финансировать ее может сам Кремль, которому вряд ли удастся собрать большинство под флагом «Единой России».

По мнению эксперта, на следующих думских выборах власть и оппозиция «сойдутся в очередной решающей битве «Добра со Злом» и общая повестка кампании будет очень негативная. «Вот этих уставших от истерики и можно попытаться убедить отдать свои голоса «единственному голосу разума». Уж 5 процентов точно наберется», – считает он.

Политолог полагает, такая политическая сила должна действовать без эпатажа, делая акцент на графики и таблицы. «Совсем без эмоций, конечно, нельзя, но это должны быть исключительно позитивные эмоции – добродушный юмор и смелый взгляд в будущее», – отметил Галлямов в комментарии на своей странице в «Фейсбуке».

Эксперт не исключил, что спонсором такой кампании может оказаться Кремль. «Собрать большинство по партспискам под флагом «Единой России» все равно уже не получится, поэтому «голос разума» может оказаться здесь вполне логичным и приемлемым дополнением», – пишет он.

С точки зрения Галлямова, ситуацией также может воспользоваться кто-то из «олигархов старого – допутинского – призыва», которым тоже захочется вспомнить лихие 90-е и «двинуть своих сателлитов в политику», что может быть связано с ослабевающим контролем Кремля над «политической поляной».

«Поскольку природа не терпит вакуума, нельзя исключать появления новых (очень старых) игроков, которые решат этот вакуум заполнить. Интерес – очевиден. Сохранить и преумножить деньги сейчас можно только благодаря близости к бюджету, а Дума – это структура, без которой бюджета не примешь», – отметил политолог.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 13.05.20

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