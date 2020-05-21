Кадырова эвакуировали в Москву с подозрением на коронавирус

Глава Чечни Рамзан Кадыров находится под медицинским наблюдением. По предварительным данным, есть основания полагать, что у него может быть обнаружен коронавирус. Об этом сообщает «Интерфакс».

«У Кадырова заподозрили коронавирус, он находится под наблюдением медиков», – передает «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник в медицинских кругах. Еще один источник сообщил агентству, что в четверг в Москву из Грозного чартерным рейсом прилетел самолет А-319. Вместе с тем, собеседник агентства не уточнил, кто находился на борту.

Напомним, что ранее коронавирус был диагностирован премьеру правительства РФ Михаилу Мишустину, он успешно вылечился от заболевания. Последними с диагнозом «Covid-19» госпитализировали Дмитрия Пескова и его жену – фигуристку Татьяну Навку.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 21.05.20

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