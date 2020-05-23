Спикер парламента Чечни опроверг сообщения о болезни Кадырова

Глава Чечни Рамзан Кадыров здоров, а информация о его заражении коронавирусной инфекцией нового типа, появившаяся в СМИ, не соответствует действительности, заявил спикер парламента республики Магомед Даудов во время прямого эфира в своем Instagram.

«Что только не пишут, ставят диагнозы и даже проценты, вы, наверное, и сами видели. Хвала Аллаху, наш глава республики Рамзан Ахматович здоров, то, что пишут, – неправда. Я знаю, как сильно переживают жители нашей республики из-за всех этих сплетен, повода для беспокойства нет», – сказал Даудов.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских кругах сообщил, что Кадырова госпитализировали с подозрением на Covid-19. Схожее сообщение опубликовало и ТАСС. Агентство сообщило, что главу Чечни доставили в Москву на самолете.

Согласно данным Telegram-канала Baza от 22 мая, медики оценивают состояние Рамзана Кадырова, как тяжелое. Помощник главы Чечни Ахмед Дудаев в свою очередь заявлял, что Кадыров лично контролирует ситуацию с коронавирусом в республике.

Грозный, Иван Гридин

Грозный. Другие новости 22.05.20

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