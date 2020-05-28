На Москву надвигается дождевой шторм: объявлен оранжевый уровень погодной опасности

ГУ МЧС Москвы выступило с экстренным предупреждением о резком ухудшении погоды. В пятницу, 29 мая, в столице ожидаются сильные дожди, грозы и порывистый ветер.

Как сообщается на сайте ГУ МЧС, с 9 часов до 21 часа ожидаются сильные, местами очень сильные дожди. Некоторые районы города накроет град, прогремит гроза, а порывы восточного ветра усилятся до 15-20 метров в секунду. В связи с этим МЧС рекомендует автомобилистам соблюдать дистанцию и не превышать скорость, парковать машины подальше от деревьев и рекламных щитов. Пешеходам посоветовали обходить плохо закрепленные конструкции и не оставаться во время грозы около водоемов.

Гидрометцентр России, в свою очередь, объявил 29 мая в столичном регионе оранжевый уровень погодной опасности в связи с дождями и грозами. Как ожидается, в Москве температура воздуха составит 17…19°, по области 16…21°. Ночью будет облачно, дождь продолжится, местами будут греметь грозы.

В субботу, 30 мая, днем в Москве прогнозируется облачная погода, местами возможнее кратковременный дождь с грозой. Воздух днем прогреется до 23…25° в столице и 21…26° по области. Ветер чуть утихнет: 7-12 м/с, местами порывы до 18 м/с.

При оранжевом уровне погода опасна, имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Москва, Татьяна Дорофеева

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