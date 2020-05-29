Синоптики пообещали тропические ливни: на Москву выльется рекордное количество осадков

Черноморский циклон, затопивший накануне юго-запад России, сегодня накроет центральный район страны. В эпицентре удара стихии окажется столичный регион. В Москве может выпасть рекордное количество осадков за всю весну, сообщает центр погоды «Фобос».

Согласно прогнозу синоптиков, в восьми регионах – Смоленской, Калужской, Московской, Рязанской, Ярославской, Тверской, Владимирской и Костромской областях – за сутки выльется более половины майской нормы дождя.

Ливни выйдут на пиковые значения около полудня, во второй половине дня они ослабеют, но к ночи вновь усилятся, отмечают метеорологи и предупреждают о подтоплениях на улицах. За 24 часа в Москве может выпасть порядка 43 мм осадков.

Ожидается, что непогода покинет центр России к началу новой недели. В субботу воздух в Центральной России прогреется до 23-25 градусов, но прогремят дожди. В понедельник, 1 июня, похолодает до 16-17 градусов при ясной погоде.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 29.05.20

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