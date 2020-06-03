«Мягкая сила» не работает: США готовы перейти от информационной войны с Россией к реальной

США могут решиться на провокацию реальной войны с ядерным ударом, если информационное давление и санкции в отношении России окажутся безрезультатными. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», шла речь сегодня на пресс-конференции в Москве с участием российских экспертов.

Как считает генеральный директор АО УК «Спутник» Александр Лосев, Россия воспринимается в США как угроза, но «мягкая сила» и санкционные режимы, направленные на сдерживание РФ, работают не так хорошо, как рассчитывали в Вашингтоне. «Санкции не так хорошо работают. Не все союзники и партнёры готовы, закрыв глаза, как страны Восточной Европы, присоединяться к этим ограничениям. Поэтому для управления эскалацией для создания образа врага подключается информационная война», – сказал Лосев.

По его словам, информационное давление становится все более ощутимым. «Россия воспринимается как угроза гегемонии США, поэтому задача номер один для них – удары по спецслужбам, по президенту, по верховной власти и экономики», – сказал он.

При этом эксперт выразил уверенность, что, если эти методы перестанут работать, удары будут уже военные. «Сначала – мягкие сферы противостояния, когнитивные – информационные, попытка захватить сознание людей. Потом может быть и кибервойна – попытка захватить системы управления. В принципе, Третью мировую войну можно выиграть за секунды, если вы сможете захватить критическую инфраструктуру противника. И все – он уже ничего не сможет сделать. Но уже допускается кинетическая война и тактическое ядерное оружие», – сказал Лосев.

Он также обратил внимание, что в ряде отчетов американских экспертов допускается военный конфликт. «Но для этого нужно подготовить почву, зачистить мозги, чтобы население не понимало, что происходит. Нужно брожение элит, делигитимация верховной власти. Неустойчивые системы очень чувствительны. Хаос от информационных войн, следующий шаг – ядерный удар», – пояснил эксперт.

Как считает профессор Военной академии наук Сергей Судаков, угроза войны реальна, поскольку США последние годы все чаще пренебрегают международном правом. «Американцы для себя решили, что есть международное право и глобальное, и для себя признали исключительно примат глобального права. Они обосновали, что глобальное право – это американское право, которое правоприменятеся в любой стране, где нужно защитить интересы Америки», – констатировал он.

Как сообщал «Новый День», российские ученые ранее заявили, что коронавирусная угроза обострила проблемы контроля над вооружением. Смещение фокуса внимания с ядерной проблемы и планомерная тенденция выхода США из международных договоров привела к тому, что мир снова оказался перед опасностью повторения событий Карибского кризиса, считают эксперты.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 03.06.20

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