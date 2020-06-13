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Суббота, 13 июня 2020, 16:38 мск

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Американский Конгресс намерен ввести дополнительные санкции против Евгения Пригожина

Фото из социальных сетей

Сегодня конгрессмен от американской партии демократов Элиот Энгел предложил усилить давление на российского бизнесмена Евгения Пригожина. Предприниматель до этого несколько раз попадал в санкционные списки Соединенных Штатов.

Предложение Энгела осудил депутат Госдумы Виталий Милонов. Он подчеркнул, что демократы используют санкционные инструменты давления, поскольку не могут остановить Пригожина по-другому. Конгресс США пытается обосновать свою точку зрения тем, что деятельность Пригожина якобы ведется «для подрыва американских интересов». В Вашингтоне называют петербуржского бизнесмена «марионеткой Путина» и бездоказательно обвиняют во вмешательстве в дела третьих стран, включая Сирию и Ливию.

Милонов подчеркивает, что деятельность Пригожина связана с защитой интересов России. Депутат отмечает, что когда РФ начинает продвигать собственные интересы, власти США тут же начинают «истерить».

Виталий Милонов заявил, что нет никаких достоверных доказательств того, что Пригожин вмешивается в международную политику. Однако даже если бы это было правдой – депутат уверен, что это могло бы быть лишь проявлением патриотизма и отстаиванием интересов государства.

По мнению Милонова, приписываемые Пригожину проекты ЧВК «Вагнера», патриотической фабрики медиа и мифического «вмешательства в американские выборы» – это помеха для антироссийских атак со стороны США.

Депутат подчёркивает, что политическая ситуация могла быть намного хуже, если бы террористам из запрещенной в РФ террористической организации «ИГИЛ» удалось бы захватить Сирию целиком, а власти в США возглавила бы «русофобка Хиллари Клинтон». При этом Милонов считает, что называть Пригожина «марионеткой Путина» глупо. Впрочем, продолжает парламентарий: «Если бы у Путина было десяток таких марионеток, то Россия защищала бы свои интересы в десять раз сильнее».

Подытоживая, депутат Госдумы заявил, что Евгений Пригожин является настоящим патриотом своей страны. Именно из-за того, что бизнесмен отстаивает интересы России, на него накладывают различные санкции.

Напомним, Пригожин и несколько его компаний находятся в санкционном списке США с 2016 года.

Москва, Екатерина Попова

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