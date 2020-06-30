МИД России заподозрил США в «подготовке почвы для возможного возобновления ядерных испытаний»

МИД РФ заявил, что вынужден констатировать серьезное ухудшение ситуации вокруг Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), и обвинил США в подготовке почвы «для возможного возобновления ядерных испытаний». Официальное заявление опубликовано на сайте министерства.

«Сегодня мы вынуждены констатировать серьезное ухудшение ситуации вокруг ДВЗЯИ, – говорится в документе. – Спустя четверть века после открытия Договора для подписания он так и не вступил в силу. Причина тому – отсутствие подписи и/или ратификации ДВЗЯИ остающимися восьмью странами, от которых зависит его вступление в силу. Наиболее деструктивную позицию в этом отношении занимают США, которые официально объявили, что не намерены ратифицировать ДВЗЯИ, и готовят почву для возможного возобновления ядерных испытаний».

В МИД РФ подчеркнули, что «режим нераспространения и контроля над вооружениями сталкивается с серьёзнейшими вызовами», и странам следует делать всё возможное для преодоления негативных тенденций.

«Россия призывает упомянутые восемь государств и, прежде всего, США пересмотреть свою позицию и «дать зелёный свет» превращению этого важнейшего с точки зрения глобальной безопасности Договора в полноценно действующий международно-правовой инструмент», – отмечается в заявлении.

Россия ратифицировала ДВЗЯИ 30 июня 2000 года, а мораторий на ядерные испытания был объявлен РФ еще в 1992 году. «Разработка и открытие для подписания ДВЗЯИ означали, что в распоряжении мирового сообщества мог бы появиться поддающийся эффективной проверке международный договор, создающий заслон качественному совершенствованию ядерного оружия и препятствующий его распространению», – отметили в МИД. Сейчас в России создается второй по величине национальный сегмент Международной системы мониторинга, которая позволить верифицировать договор. Из 32 российских станций 28 уже введены в строй.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 30.06.20

Взрыв и пожар в Москве: СКР возбудил дело в отношении жителя разрушенного дома. / В Китае обнаружили способный вызвать пандемию новый вирус. / В России выявили более 100 штаммов коронавируса. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»