«Данное преступление он не совершал». Адвокат актера Ефремова заявил о его невиновности в смертельном ДТП

Актер Михаил Ефремов через своего защитника заявил о невиновности в ДТП 8 июня, в котором 57-летний уроженец Рязани Сергей Захаров получил тяжелые травмы и скончался в больнице. «Данное преступление он не совершал», – заявил адвокат Ефремова Эльман Пашаев.

«Сегодня Ефремов заявил о невиновности в совершении ДТП, более подробно ничего пояснять не буду – это преждевременно, то есть данное преступление он не совершал, – сообщил Пашаев в интервью каналу «Москва 24». – Михаил Олегович, когда ранее сказал, что я хочу возместить… не возместить, а готов платить, потому что в ДТП участвовала его машина».

Как сообщал «Новый День», 8 июня автомобиль Михаила Ефремова вылетел на полосу встречного движения и врезался в фургон Lada. В результате ДТП находивший в автомобиле отечественного производства 57-летний Сергей Захаров получил тяжелейшие травмы и, несмотря на усилия медиков, скончался в больнице. Анализы показали, что в организме Ефремова были следы наркотиков, сообщали сразу несколько информагентств.

Полиция предъявила актеру обвинение в нарушении ПДД в состоянии опьянения, в результате которого погиб человек (ч.4 ст.264 УК РФ). Ему грозит до 12 лет колонии. Вечером 9 июня Таганский суд Москвы отправил Ефремова под домашний арест до 9 августа. Актер тогда согласился с предъявленным обвинением, не стал возражать против домашнего ареста и назвал сам инцидент «чудовищным».

Москва, Татьяна Дорофеева

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