Без «дня тишины», но с «экзит-поллами»: Кремль готовит реформу выборов

В России на выборах могут отменить «день тишины», разрешить публикацию экзит-полов во время голосования, а назначение наблюдателей превратить в монополию Общественной палаты. Такие новшества по итогам прошедшего голосования по реформе Конституции сейчас обсуждают в администрации президента, пишет РБК со ссылкой на собственные источники.

Консультации проходят с Государственной думой и Советом Федерации. Так, глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас заявил изданию, что поддерживает эти инициативы за исключением идеи с Общественной палатой. Если она откажет какой-либо партии в назначении ее наблюдателей, «это будет проблемой», отметил сенатор.

По действующему порядку наблюдателей на выборы могут назначать партии, кандидаты, федеральная и региональные Общественные палаты. Близкий к администрации президента источник агентства пояснил, что новая схема поможет отсеять неудобных наблюдателей, которых сейчас напрямую отправляют на участки партии и кандидаты.

Напомним, во время кампании по конституционной реформе экзит-полы были опубликованы до закрытия участков для голосования, а дня тишины перед началом плебисцита не было. Гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров и глава ЦИК Элла Памфилова тогда поясняли, что действовали исходя из принципа «разрешено все, что не запрещено».

Очевидно, изменить нормы законодательства до сентябрьского единого дня голосования в этом году уже не успеют, считают источники РБК. Однако на ближайших выборах могут применить еще одну новинку, опробованную во время плебисцита: голосование в течение нескольких дней.

Все новые идеи увеличат возможности для фальсификаций, полагают наблюдатели. Сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц пояснил, что при многодневном процессе часть членов комиссий и наблюдателей уходит с участков, и появляются «серые зоны». Публикация экзит-полов до завершения голосования и отмена «дня тишины» могут привести к доминированию одних политических сил и препятствованию свободному волеизъявлению граждан. Монополию Общественной палаты на назначение наблюдателей Мельконьянц назвал «искусственно созданным бюрократическим фильтром».

Политолог Дмитрий Бадовский уверен, что все новшества имеют право на жизнь. Так, голосования в течение нескольких дней удобно для граждан, а «день тишины» в соцсетях и так не соблюдался, обратил внимание эксперт.

Москва, Татьяна Дорофеева

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