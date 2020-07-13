Прохладно и дождливо: синоптики определили, что москвичам ждать от новой недели

В московском регионе новая неделя будет дождливой и холодной. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в Москве и Подмосковье ожидаются осадки разной степени интенсивности с понижением температуры воздуха.

Сегодня, 13 июня, облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами сильный, гроза. Температура в Москве 24…26°, по области 24…29°. При этом возможен порывистый ветер 12-17 метров в секунду.

Во вторник, 14 июля, также прогнозируются дожди. В столице температура воздуха понизится до 19°, по области до 17…22°. Ожидается северный ветер – местами с порывами до 15 метров в секунду.

В среду, 15 июля, облачно, сильный дождь. Днем в столице столбик термометра не поднимется выше 18°, в Подмосковье – 14…19° с сохранением высокой вероятности порывистого ветра до 20 метров в секунду.

В четверг температурный режим сохранится. В пятницу, 17 июля, воздух местами прогреется до 19...24°.

В выходные, как ожидают синоптики, столбик термометра поднимется до 26°, осадки прекратятся, ветер стихнет.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 13.07.20

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