Снова ливни: на Москву выльется больше половины месячной нормы осадков

На Москву вновь идут ливневые дожди. На столицу выльется больше половины месячной нормы осадков, предупреждают метеорологи.

Арктическое вторжение начнется во вторник, 14 июля, и приведет к снижению температуры воздуха до 17-19 градусов. Похолодание будет сопровождаться дождями с возрастающей интенсивностью. К вечеру во вторник начнется ливень и будет продолжаться до утра среды, сообщает центр «Фобос». За сутки выльется более 50 мм осадков, что больше половины месячной нормы, отмечают синоптики. Заливать будет не только Москву, но и Подмосковье.

Потепление ожидается к выходным. В Московском регионе потеплеет до 24-26 градусов, дожди прекратятся.

Москва, Наталья Петрова

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