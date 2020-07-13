«Вероятны существенные подтопления»: МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за ливней в Москве

Управление МЧС по Москве выступило с экстренным предупреждением о сильном дожде.

«В период с 09.00 14 июля с сохранением до конца суток в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, при грозе, усиление северного ветра порывами 15-20 м/с», – говорится в сообщении ведомства.

Спасатели просят жителей столицы по возможности отказаться от поездок на личном транспорте. А если этого не избежать, то рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию. «Грозы резко ухудшают видимость на дороге, что может привести к ДТП», – отметили в главке МЧС по Москве.

Кроме того, в ведомстве рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться от дождя под деревьями. Парковать автомобили следует вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, напомнили в МЧС.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире «Вести ФМ» рассказал, что во вторник, особенно вечером, прогнозируется до 40-70 мм осадков, или 50-80% месячной нормы. «Очень вероятны существенные подтопления», – предупредил метеоролог в своем Facebook.

Москва, Наталья Петрова

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