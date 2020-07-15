Столичный омбудсмен назвала московские протесты-2019 «массовыми беспорядками»

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева назвала «массовыми беспорядками» летние протесты, которые проходили в Москве в 2019 году. Как передает корреспондент РИА «Новый День», с вопросом о том, что делает омбудсмен, чтобы не допустить повторение событий 2019 года с избиением полицией мирных граждан, к омбудсмену обратилась депутат от «Яблока» Дарья Беседина.

Парламентарий обратила внимание, что причиной многотысячных протестов стали отказы избиркомов регистрировать кандидатами на выборах в Мосгордуму представителей несистемной оппозиции. «Несправедливость происходящего вызвала возмущение москвичей, люди вышли на улицы, – заявила Беседина. – Власти же предпочли разговор на языке дубинок и посадок, под предлогом массовых беспорядков, которых в действительности не было, это фактически утверждает и Следственный комитет».

В ответ Потяева подчеркнула, что соблюдать закон должны обе стороны. «Мы с вами знаем, что в период массовых беспорядков, которые были в прошлом году, и те, и другие нарушали закон, а соответственно, были задержания, – заявила омбудсмен. – Но были и разборы. По моей инициативе в МВД был проведен круглый стол, участниками которого были сотрудники аппарата и большое количество членов полиции, где мы обсуждали правомерность тех или иных акций и приняли определенные решения».

Как сообщал «Новый День», летом 2019 года Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о массовых беспорядках, фигурантами которого стали около двух десятков человек. В Совете при президенте РФ по правам человека тогда заявили, что не обнаружили в событиях признаков массовых беспорядков.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 15.07.20

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