Вильфанд: Похолодание в Крыму должно порадовать россиян

Похолодание в Крыму должно радовать отдыхающих, а не огорчать, считает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Ранее в регионе установилась жара, которая превышала норму на 6-8 градусов, и это привело к неблагоприятным явлениям в море, сообщил синоптик на пресс-конференции в Москве.

Как отметил синоптик, россияне привыкли к тому, что на юге страны летом устанавливается жара, однако температура выше 40 градусов – это аномалия, норма этим летом уже превышена на 6-8 градусов. При этом обратил внимание, что на 3-4 недели раньше срока прогрелось море: на побережье Крыма и Черноморского побережья Кавказа температура воды достигла 26-27 градусов, а в Азовском море – 28 градусов.

«Жаркая погода привела к тому, что температура в Черном море существенно повысилась, и там начались неблагоприятные последствия: вода начала цвести в районе Крыма, – уточнил Вильфанд. – Вот сейчас хочу успокоить, хотя многим это покажется странным: сейчас там похолодание, понижение температуры на побережье Крыма. Дело в том, что северные ветры сгоняют теплые поверхностные массы в центр Черного моря. Всего 3-4 дня, может быть 5 дней, температура будет около 20 градусов, 19-21. Прохладно, но тоже ничего. А затем произойдет прогрев, но это уже будут свежие водные массы, и купаться будет гораздо более приятно».

Синоптик также обратил внимание, что в Сочи, Геленджике по-прежнему термометры показывают плюс 26 градусов, и это приводит к тому, что там начали формироваться смерчи над поверхностью моря. «Как правило, они не выходят на побережье, но на самом деле уже два смерча вышло на Черноморское побережье», – отметил он.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, который озвучил Вильфанд, вторая половина лета на черноморских курортах пройдет при таком же теплом море и комфортной температуре воздуха. «Ну что значит комфортная? Жаркая. Те, кто едет на юг, понятно, что они любят жаркую погоду», – уточнил синоптик.

Согласно его оценке, бархатный сезон на российском юге также ожидается продолжительным. «Это ситуация, когда температура воды и воздуха примерно одинакова и комфортна», – пояснил Вильфанд, отметив, что бархатный сезон продлится весь сентябрь и даже начало октября.

Москва, Татьяна Дорофеева

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