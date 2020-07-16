Вильфанд рассказал, какая погода ждет россиян до конца лета

Метеорологи прогнозируют, что вторая половина лета в России будет теплой и даже знойной, но неоднородной – прохладная и жаркая погода будут чередоваться. Такое заявление сделал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве. По его словам, изменчивая погода будет наблюдаться в разных регионах России.

В целом, отметил синоптик, 2020 год в России по итогам первого полугодия можно назвать вторым в списке самых жарких лет. По словам Вильфанд, пока на первой позиции находится 2016 год – благодаря эффекту Эль-Ниньо (колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, оказывающее заметное влияние на климат – прим. ред.). «Сейчас 2020-й уверенно идет на втором месте», – отметил он, допустив, что нынешний год может занять и первое место.

Метеоролог также сообщил, что аномально жаркая погода продержится до конца недели в Заволжье и на Урале: в Свердловской, Курганской, Оренбургской областях ожидается 36-38 градусов выше ноля.

«Это очень высоко. Вчера в Кургане был побит очередной рекорд для этого дня, и так почти каждый день происходит на Урале, – рассказал Вильфанд. – Дело в том, что там локализовался стационарный антициклон, когда нисходящее движение, облаков нет, солнце прогревает. И, кроме того, в регионы Урала, Заволжья, Саратовскую область, Башкортостан приходит очень теплый воздух из Казахстана и Средней Азии. Это очень сухой и теплый воздух. Поэтому такая жаркая погода».

На северо-западе страны, по его словам, в ближайшие дни температурный фон ожидается около и ниже нормы.

«Чуть-чуть понизится» температура в ближайшее время в Южном и Северо-Кавказском федеральном округах, добавил Вильфанд. Там в июне и первой половине июля температура зашкаливала за 40 градусов.

«Даже 43 градуса [было], это невероятно высокая температура, бились рекорды, а главное – что продолжительность очень большая для этой жары, – сообщил Вильфанд. – Последствия этого, конечно, негативные: это и почвенная засуха, поскольку мало осадков, да и самочувствие людей, когда за 40 – не очень хорошее».

Москва, Наталья Петрова, Татьяна Дорофеева

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