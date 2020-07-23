«Он с желанием пошел на эту работу»: Матвиенко назвала условия избрания Дегтярева губернатором Хабаровского края

У врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева есть год до следующих выборов, чтобы заручиться поддержкой жителей края и доказать свою дееспособность. «Он с желанием пошел на эту работу», – сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции в Москве.

«Все зависит сейчас от Михаила Владимировича Дегтярева. Он с желанием пошел на эту работу, активно начал. У него есть год до следующего Единого дня голосования, который пройдет в сентябре 2021 года, для того, чтобы доказать свою дееспособность, заручиться поддержкой и доверием хабаровчан, и тогда это позволит ему избраться губернатором, – сказала спикер верхней палаты парламента. – Оценки давать рано. Хочется искренне пожелать, чтобы все получилось».

В то же время Матвиенко отметила, что жители края сейчас ждут не компромиссную фигуру, а «эффективного, деятельного губернатора, который закатав рукава начнет решать те проблемы, которые копились многие годы». Недовольство населения можно понять, добавила спикер Совета Федерации.

«Ему дан огромный шанс проявить себя, показать и вникнуть в накопившиеся темы, через диалог с разными людьми – надо уметь слышать и тех, кто не нравится, – пояснила Матвиенко. – Могу одно сказать: и президент, и правительство РФ, и Совет Федерации – мы безусловно будем оказывать всемерную помощь и поддержку, потому что вопросы, которые сегодня стоят в повестке, они во многом справедливые. Надо оказать поддержку в дальнейшем развитии Хабаровского края с тем, чтобы имеющийся потенциал работал на людей, на качество и уровень жизни, на развитие».

Если жители края увидят в Дегтяреве «эффективного руководителя, защитника интересов края», то тогда «он обречен на успех», заключила Матвиенко.

Москва, Татьяна Дорофеева

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