«Мышиная возня»: Матвиенко заявила, что Трамп не оправдал надежд

Россия готова выстраивать отношения сотрудничества с любым президентом США, и никогда не вмешивалась и не будет вмешиваться в американские выборы. При этом действующий глава Белого дома Дональд Трамп не оправдал возложенных на него надежд, поскольку русофобские настроения в американском обществе продолжили нарастать. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции в Москве.

«Мы никогда не вмешивались, и не будем вмешиваться [в выборы в США], и не имеем – даже если бы кто-то хотел, это невозможно сделать, – подчеркнула глава верхней палаты российского парламента. – Кого выберет американский народ – с тем и будем пытаться как ответственный член международного сообщества [выстраивать отношения] (…), будем принимать все попытки для налаживания сотрудничества с США».

Матвиенко назвала «мышиной возней» обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы президента США. «Это как мыльный пузырь все лопнуло, никаких доказательств, и все, – сказала председатель СовФеда. – Все признали и что называется умылись, что ничего подобного не было. Но на этом санкции вводились и русофобские настроения нагнетались».

Спикер верхней палаты парламента также подчеркнула, что российско-американские отношения являются серьёзнейшим фактором глобальный стабильности и безопасности в мире.

«У нас были очень большие надежды – ну, даже на таком, бытовом уровне – что с приходом в 2016 году нового президента США у нас появляется шанс улучшить российско-американские отношения, – рассказала Матвиенко. – Сегодня с сожалением хочу констатировать, что этого не произошло, что русофобские настояния только усиливались и нагнетались, что за последние годы были разрушены многие международные институты, которые обеспечивали мировую стабильность, договоры, которые были фундаментом международной стабильности и безопасности. Это очень опасная история для мира».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 23.07.20

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