Министр просвещения РФ успокаивает: осенью школы будут работать в обычном режиме

В российских школах не планируется вводить дистанционное обучение. С таким заявлением выступил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Мы говорим о традиционной классической форме обучения с 1 сентября, не планируем вводить дистанционное обучение. Новые возможности для учителей и учащихся будут организованы за счет дистанционного обучения, но это дополнительные возможности», – цитирует Кравцова «Интерфакс».

Министр также уточнил, что «в начале следующего года для учащихся будет проведена диагностика знаний, чтобы выявить дефицит в знаниях и оказать методическую помощь». «За эту работу не будут выставляться оценки», – заверил он.

По словам Кравцова, в министерстве хотят понять «реальную картину уровня знаний детей», чтобы устранить возможные пробелы в их образовании. «Мы начали подготовку к новому учебному году, готовимся, что все школы будут открыты, будут организованы традиционные линейки. Весь опыт, наработанный в рамках проведения ЕГЭ, будет использован при организации обучения в школах, все требования Роспотребнадзора будут учтены», – сказал министр.

Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме, отмечал, что окончательное решение о форме обучения будет приниматься 20 августа для каждого региона отдельно.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 27.07.20

В московском регионе объявлено штормовое предупреждение. / Биржевой курс евро превысил 84 рубля. / На Москве-реке произошел разлив топлива: проводится проверка. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»