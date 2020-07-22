Мишустин допустил начало учебного года в дистанционном формате: для каждого региона будет отдельное решение

Решение об очной или дистанционной форме обучения школьников в российских регионах будет принято 20 августа. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин сегодня в Государственной думе в ходе отчета правительства о работе за 2019 год. По его словам, вопрос о начале учебного года в дистанционном или очном режиме будет решаться отдельно для каждого субъекта РФ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о подготовке к новому учебному году Мишустина спросил депутат от ЛДПР Максим Зайцев. «Какие именно меры будут предприняты для обеспечения [безопасности] школьников, если школы будут открыты 1 сентября?» – спросил парламентарий.

«Полтора миллиона школьников готовились в первый класс, к сожалению, вы знаете, что случилось, – заявил Мишустин, поблагодарив учителей, которые, невзирая на пандемию, продолжали обучение. – Важно, что мы успели до конца довести учебный год и сегодня готовимся к 1 сентября».

«Без сомнения, мы будем принимать решение в зависимости от конкретной эпидемиологической ситуации в субъекте федерации, – сообщил премьер. – За это отвечает руководитель субъекта и главный санитарный врач. По-разному складывается ситуация, но в целом мы готовимся к нормальному 1 сентября».

Мишустин пояснил, что 20 августа будет приниматься окончательное решение по каждому из регионов, и выразил надежду, что вынужденное дистанционное обучение будет минимизировано, а дети в «нормальном режиме» отправятся в школы.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 22.07.20

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