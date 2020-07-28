«Для многих это закончится драматично»: кинотеатрам выгоднее не открываться до Нового года

Будущее российских кинотеатров остается под большим вопросом. По словам представителей отрасли, многие кинозалы экономически выгоднее оставить закрытыми до Нового года. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый день», шла речь сегодня на пресс-конференции в Москве.

В частности, председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин сообщил, сейчас кинотеатры работают в 20 регионах страны, но это составляет только 5% от общего числа. По его мнению, открытие московских залов с 1 августа благоприятно повлияет на обстановку в других регионах. «На Москву начинают смотреть все. Открытие Москвы станет сигналом для остальных губернаторов: раз Москва открылась, значит – пора открываться. Мы видим эту тенденцию – психологически открытие Москвы очень важно», – пояснил он.

При этом Березин подчеркнул, что настроения участников рынка довольно настороженные. «Все ждут этого момента (открытия) и с радостью, и с опасением. Это начало очень тяжёлого периода, когда мы не только должны возвращать зрителей в залы, и определяться, какие фильмы выходят, но и определяться, какие экономические модели теперь будут работать – какие отношения с персоналом, с владельцами недвижимости. Очень много вопросов», – сказал он.

Глава Ассоциации владельцев кинотеатров также отметил, что для некоторых кинотеатров стоять закрытыми до Нового года будет менее убыточно, чем открыться. «Это экономический факт – не везде торговые центры пошли навстречу. Есть вопросы, как начнет складываться и экономика кинотеатров, как зрители воспримут возвращение в кино, насколько мы сможем оторвать их от онлайна, что мы сможем им предложить», – сказал он.

Президент сети кинотеатров «Каро» Ольга Зинякова со своей стороны обратила внимание, что убытки отрасли колоссальные. «Мы начали генерировать убыток еще в марте, когда ситуация с эпидемией в России только начала развиваться. В первой половине августа, даже в сентябре, объёма контента может быть недостаточно, чтобы мы вышли в положительные цифры. Из 12 месяцев восемь с половиной месяцев кинотеатры генерируют убытки. Нам важно, как будет заканчиваться год, и каким будет 21 год, потому что в 21 году будем отдавать долги и 20-го года», – сказала она.

Зинякова также отметила, что сеть уже третий месяц живет по плану «Апокалипсис». «Для нас крайним сроком открытия было 1 июля – когда мы понимали, как будет дальше развиваться ситуация. Сейчас мы живем в более короткой перспективе – месяц-полтора», – сказала она.

По ее словам, часть персонала из-за сокращения зарплат начинает искать работу в других отраслях. «Люди не могут по 4 месяца жить на 2/3 своей базовой ставки. Ситуация очень сложная. На перспективы мы смотрим со сдержанным оптимизмом: кино снимается, оно в продакшене, оно выходит... Главное – дожить до момента, когда будет нормализован трафик», – уточнила Зинякова.

Генеральный директор Объединенной сети кинотеатров («Кино Окко», «Синема парк», «Формула кино») Алексей Васясин, в свою очередь, выразил уверенность, что вторая волна эпидемии «для многих закончится драматично». «Закрытие (полное) кинотеатров приведет к уменьшению трафика торгового центра, как следствие, и его закрытию. Большинство ТЦ не смогут выплатить обязательства перед банками…» – сказал он.

Напомним, кинотеатры в России стали закрываться в конце марта из-за эпидемии коронавируса. С 1 августа их работа возобновляется.

Как сообщал «Новый День», по оценке Ассоциации владельцев кинотеатров, отрасль уже потеряла не менее 30 млрд рублей.

Москва, Мария Вяткина

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