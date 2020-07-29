КПРФ теряет Севастополь

КПРФ стремительно теряет поддержку в Севастополе накануне губернаторских выборов. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказал известный политолог, писатель Сергей Юхин, выступая сегодня на пресс-конференции в Москве.

Эксперт обратил внимание, что предвыборная ситуация состоит из трех слоев, один из которых – юридический, который связан с процедурой выдвижения кандидатов на пост главы Севастополя.

«На данный момент зарегистрировано четыре кандидата – временно исполняющий обязанности Михаил Развозжаев от «Единой России», Илья Журавлев – зампред Законодательного собрания от ЛДПР, Александр Романович – бывший зампред Госдумы, советник Сергея Миронова от «Справедливой России» и Иван Ермаков – титан городской политики от «Патриотов России», – сказал эксперт.

Юхин отметил, что сейчас решается судьба еще нескольких кандидатов. «Александр Романенко от «Демократической партии России» и Ярослав Яковенко от «Партии прогресса», скорее всего, пройдут мунфильтр – они собрали достаточное количество подписей. Иван Соловьев от партии «Народ против коррупции» не собирал подписи, наверняка комиссия примет решение, что он не зарегистрирован», – сказал Юхин.

При этом политолог обратил внимание, что кандидат от КПРФ Роман Кияшко снят с выборов. «Вот только что коллеги написали, что он не прошел муниципальный фильтр, представил подписи муниципальных депутатов от недостаточного количества районов… Такой интересный для него факт – один из представителей КПРФ за него подпись не отдал. Он выбрал неконструктивную позицию», – считает Юхин.

По его мнению, неучастие КПРФ в губернаторской гонке связано со вторым слоем кампании – политическим. «Тренд маргинализации КПРФ приходит в Севастополь. Коммунисты по общероссийскому голосованию заняли неконструктивную позицию, призывали к бойкоту, а горожане у нас активно откликнулись на призыв президента и голосовали «за», поэтому коммунисты себя дискредитировали такими действиями», – сказал эксперт.

Кроме этого, он отметил, что еще одним аспектом избирательной кампании станет противостояние нынешнего исполняющего обязанности губернатора не только с политическими оппонентами, но и внутренними вызовами – «продолжение борьбы с пандемией и социально-экономические вопросы».

«Есть еще один слой – электоральный – то, как реагируют избиратели на все события. Голосование по поправками показало, что на призыв участвовать севастопольцы отреагировали живо. Явка высокая и результат хороший. Люди считают эти выборы честными и прозрачными», – заключил он.

Напомним, досрочные выборы губернатора Севастополя состоятся в единый день голосования 13 сентября 2020 года. Партия «Единая Россия» приняла решение поддержать кандидатуру Михаила Развожаева, который был назначен временно исполняющим обязанности губернатора после того, как экс-глава Севастополя Дмитрий Овсянников ушел в отставку по собственному желанию 11 июля 2019 года.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 29.07.20

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