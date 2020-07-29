«Это есть в материалах дела»: Ефремов отказался признать вину в смертельном ДТП

Известный актер Михаил Ефремов отказался признавать вину за смертельное ДТП на Смоленской площади. Об этом сообщил адвокат потерпевших Александр Добровинский.

«Это есть в материалах дела. Сначала признавал, а потом отказался», – цитирует его слова «Интерфакс».

Юрист также отметил, что сторона потерпевших не получала извинений актера или предложений о компенсации. По словам Добровинского, в настоящий момент подготовлены три гражданских иска к Ефремову.

Стоит отметить, что из-за неявки адвоката Ефремова предварительное слушание по уголовному делу перенесено на 30 июля.

Согласно законодательству, предварительное слушание проходит в закрытом режиме. По его итогам суд, в частности, определит дату начала рассмотрения дела по существу.

Как сообщал «Новый День», 8 июня автомобиль Михаила Ефремова вылетел на полосу встречного движения и врезался в фургон Lada. В результате ДТП находивший в автомобиле отечественного производства 57-летний Сергей Захаров получил тяжелейшие травмы и, несмотря на усилия медиков, скончался в больнице. Анализы показали, что в организме Ефремова были следы наркотиков, сообщали сразу несколько информагентств.

Полиция предъявила актеру обвинение в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, в результате которого погиб человек (ч.4 ст.264 УК РФ). Ему грозит до 12 лет колонии. 9 июня Таганский суд Москвы отправил Ефремова под домашний арест до 9 августа. Актер тогда согласился с предъявленным обвинением, не стал возражать против домашнего ареста и назвал сам инцидент «чудовищным».

3 июля Ефремов через своего защитника заявил о невиновности в ДТП. «Михаил Олегович, когда ранее сказал, что я хочу возместить… не возместить, а готов платить, потому что в ДТП участвовала его машина», – сказал адвокат артиста Эльман Пашаев.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 29.07.20

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