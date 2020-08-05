«Он ничего не помнит»: стартовал суд над актером Ефремовым

В Пресненском районном суде Москвы в среду стартовал процесс по уголовному делу о смертельной дорожной аварии, устроенной актером Михаилом Ефремовым. Сегодня состоится первое судебное слушание по существу.

Актера уже доставили в суд. Туда же прибыл его адвокат Эльман Пашаев. Защитник Ефремова перед заседанием заявил журналистам, что его клиент «ничего не помнит» касательно деталей ДТП. «Если вы мне покажете, что он выходит из-за руля, я с вами тоже буду согласен», – заявил адвокат (цитата по Mash).

Ожидается, что в ходе сегодняшнего судебного заседания гособвинение озвучит обвинение, которое вменяется актеру.

Как сообщал «Новый День», 8 июня джип Михаила Ефремова вылетел на полосу встречного движения на Смоленской площади и врезался в фургон Lada. В результате ДТП находивший в автомобиле отечественного производства 57-летний Сергей Захаров получил тяжелейшие травмы и, несмотря на усилия медиков, скончался в больнице. Анализы показали, что в организме Ефремова были следы наркотиков.

Полиция предъявила актеру обвинение в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, в результате которого погиб человек (ч.4 ст.264 УК РФ). Ему грозит до 12 лет колонии. 9 июня Таганский суд Москвы отправил Ефремова под домашний арест до 9 августа. Актер тогда согласился с предъявленным обвинением, не стал возражать против домашнего ареста и назвал сам инцидент «чудовищным».

3 июля Ефремов через своего адвоката заявил о невиновности в дорожной аварии.

29 июля адвокат потерпевших Александр Добровинский сообщил, что артист отказался признавать вину за смертельное ДТП. Юрист также отметил, что сторона потерпевших не получала извинений актера или предложений о компенсации.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 05.08.20

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