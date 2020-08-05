Актер Ефремов в суде отказался признать вину в смертельном ДТП

Актер Михаил Ефремов заявил в суде, что не признает вину в смертельном ДТП в центре Москвы.

На заседании Пресненского райсуда столицы артист сказал, что ему понятно предъявленное обвинение, однако виновным он себя не признает, потому что, по его утверждению, ничего не помнит. «Как же я могу признать свою вину, если ничего не помню?», – сказал подсудимый. Позже актер заявил, что не помнит, как его проверяли на алкоголь после ДТП.

Напомним, в среду, 5 августа, в Пресненском суде начались слушания по существу дела Ефремова. Прокурор, оглашая обвинительное заключение, сообщила, что Ефремов в момент совершения ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. По ее словам, он двигался на своем джипе со скоростью 85 км/ч, превысив разрешенную скорость на 25 км/ч. В результате он потерял контроль за внедорожником в момент совершения ДТП, а у встречного автомобиля не было возможности избежать столкновения, отметила прокурор.

Один из свидетелей по делу – оформлявший ДТП инспектор ГИБДД Александр Козлов заявил в суде, что Ефремов находился за рулем своей машины в момент аварии. «Очевидцы сообщили мне после прибытия на место о том, что Ефремов был за рулем, позже я увидел это на видеозаписях», – цитирует правоохранителя ТАСС. Гаишник добавил, что у Ефремова были признаки алкогольного опьянения: «Я его отстранил». По его словам, экспресс-тест подтвердил наличие сильного опьянения у актера – у него в крови нашли более 1 промилле алкоголя. Актера сразу дважды проверили на алкоголь – тест показал 1,05 и 1,25 промилле.

Второй свидетель обвинения – сотрудник ГИБДД Павел Маркеянов сообщил в суде, что после ДТП Ефремов каялся. Актер, по его словам, кричал «Что я наделал?», «Я виноват», «Ой, дурак. Зачем я напился?». Эти слова артист повторял «не менее пяти раз», добавил правоохранитель.

Как информировал «Новый День», смертельная авария с участием Ефремова произошла на Смоленской площади в центре столицы вечером 8 июня. Актер выехал на встречку и столкнулся с фургоном Lada, водитель которого, курьер Сергей Захаров, получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

Ефремову было предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, в результате которого погиб человек (ч.4 ст.264 УК РФ). Ему грозит до 12 лет колонии. 9 июня Таганский суд Москвы отправил Ефремова под домашний арест до 9 августа. Актер тогда согласился с предъявленным обвинением, не стал возражать против домашнего ареста и назвал сам инцидент «чудовищным».

3 июля Ефремов через своего адвоката заявил о невиновности в дорожной аварии.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 05.08.20

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