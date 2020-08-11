Актера Ефремова доставили в реанимацию из здания суда

Актера Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельной аварии в центре столицы, госпитализировали из Пресненского суда Москвы, где рассматривается уголовное дело с его участием. Об этом сообщили в пресс-службе суда. Заседание отложено на 12 августа.

В суде состояние артиста резко ухудшилось. Прибывшие врачи «неотложки» приняли решение о госпитализации. Ефремова выносили на носилках. По словам адвоката Эльмана Пашаева, его подзащитный находится в бессознательном состоянии. Юрист отметил, что медики заподозрили у актера предынфарктное или предынсультное состояние.

Позже стало известно, что подсудимый находится в реанимации Боткинской больницы, передает РИА «Новости» со ссылкой на медучреждение. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Ранее СМИ сообщили, что Ефремов, которого привезли в Пресненский суд на очередное заседание по делу о резонансном ДТП, с трудом вышел из автомобиля ФСИН – приставы взяли его под руки и буквально занесли в здание суда.

Напомним, на сегодняшнем заседании должен был состояться допрос актера. На этом же заседании также ожидалось выступление потерпевших – ими признаны вдова, двое детей и брат курьера Сергея Захарова, погибшего в дорожной аварии, устроенной Ефремовым.

Смертельное ДТП с участием Ефремова произошло на Смоленской площади в центре Москвы вечером 8 июня. Актер выехал на встречную полосу движения и столкнулся с фургоном Lada, водитель которого Сергей Захаров, получил тяжелые травмы и умер в больнице.

Ефремову было предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, в результате которого погиб человек (ч.4 ст.264 УК РФ). Ему грозит до 12 лет колонии. 9 июня Таганский суд Москвы отправил Ефремова под домашний арест до 9 августа, позже суд продлил эту меру пресечения до 22 января 2021 года. Актер первоначально согласился с предъявленным обвинением, не стал возражать против домашнего ареста и назвал сам инцидент «чудовищным». 3 июля Ефремов через своего адвоката заявил о невиновности в дорожной аварии. 5 августа Ефремов заявил в суде, что не признает вину в смертельном ДТП, сославшись на то, что он якобы ничего не помнит.

Отметим, что на прошлом судебном заседании по делу актера, состоявшемся 7 августа, один из свидетелей рассказал, что сразу после аварии Ефремов стал осматривать свой джип и не обратил никакого внимания на тяжело пострадавшего водителя разбитого фургона Lada, который позже умер в больнице. Очевидец подтвердил, что за рулем внедорожника, протаранившего отечественное авто, был Ефремов.

Москва, Наталья Петрова

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