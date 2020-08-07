Свидетель о поведении Ефремова после ДТП: «Жалел свой джип, на умирающего Захарова даже не взглянул»

В Пресненском суде Москве в пятницу, 7 августа, прошло третье заседание по делу актера Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельной аварии в центре столицы.

В суде были заслушаны показания двух свидетелей обвинения. Очевидец ДТП Роман Шрамко, двигавшийся в авто в попутном направлении, по видеосвязи рассказал, что видел, как Ефремова вытаскивают с водительского места. «Я видел, как человека вытащили из-за руля, это был Ефремов – маленький, худенький. Открыли дверь, помогли выйти из автомобиля», – отметил он (цитата по Mash), добавив, что других людей во внедорожнике обвиняемого не было.

Свидетель также сообщил, что после аварии актер стал осматривать свой джип и не обратил никакого внимания на водителя разбитого фургона Lada Сергея Захарова. «Он (Ефремов – прим. ред.) стал рассматривать свою машину. Мне показалось, что ему было жалко автомобиль, – рассказал Шрамко, чьи слова приводит РИА «Новости», отметив, что его возмутило то обстоятельство, что Ефремов проигнорировал потерпевшего. «Не подходил [к автомобилю потерпевшего], даже внимания на это не обратил, не взглянул ни разу», – сказал очевидец, отметив, что артист даже «не попытался помочь и поучаствовать». «Стоял, смотрел и жалел свой автомобиль», – продолжил он.

Шрамко также рассказал, что до столкновения с машиной Захарова Ефремов опасно подрезал автомобиль свидетеля. «Я ему сказал, что пару секунд и он бы нас убил, однако Ефремов никак на это не среагировал», – поведал свидетель.

Еще одна свидетельница дорожной аварии, сотрудница расположенного рядом с местом аварии магазина Екатерина Захарова рассказала о состоянии Сергея Захарова сразу после ДТП. По ее словам, тот был в сознании и пытался говорить. Позднее пострадавший скончался в больнице от полученных травм.

Добавим, что адвокаты, представляющие интересы семьи погибшего, попросили вызвать в суд экспертов-психиатров, проводившими медобследование подсудимого, после того, как прошлом заседании актер якобы не узнал себя на видео с места ДТП и назвался мистером Хайдом. Представители потерпевшей стороны также заявили ходатайство о проведении дополнительной психолого-психиатрической экспертизы Ефремова, однако суд им отказал.

Следующее заседание суда по делу Ефремова назначено на 11 августа. На нем может состояться допрос актера. На этом же заседании выступят потерпевшие – ими признаны жена, двое детей и брат Сергея Захарова.

Смертельное ДТП с участием Ефремова произошло на Смоленской площади в центре столицы вечером 8 июня. Актер выехал на встречную полосу движения и столкнулся с фургоном Lada, водитель которого, курьер Сергей Захаров, получил тяжелые травмы и умер в больнице.

Ефремову было предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, в результате которого погиб человек (ч.4 ст.264 УК РФ). Ему грозит до 12 лет колонии. 9 июня Таганский суд Москвы отправил Ефремова под домашний арест до 9 августа. Актер тогда согласился с предъявленным обвинением, не стал возражать против домашнего ареста и назвал сам инцидент «чудовищным». 3 июля Ефремов через своего адвоката заявил о невиновности в дорожной аварии. 5 августа Ефремов заявил в суде, что не признает вину в смертельном ДТП, сославшись на то, что он якобы ничего не помнит.

Москва, Наталья Петрова

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