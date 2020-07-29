Новая вирусная опасность: в Россию придет необычный грипп

В этом году в России появятся новые типы гриппа, от которых россияне еще не прививались. Об этом сообщила главный санитарный врач страны Анна Попова. По ее словам, эта ситуация подчеркивает актуальность иммунизации.

«Вирусы гриппа к нам придут такие, от которых мы не прививались ни в прошлый, ни в предыдущие годы. И это еще раз подчеркивает актуальность иммунизации от гриппа в этом сезоне», – цитирует РИА «Новости» выступление главы Роспотребнадзора на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.

В то же время, как уточнила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, в этом сезоне должны пройти вакцинацию против гриппа около 60% населения. По ее словам, прививочная кампания начнется в сентябре, передает «Интерфакс».

Голикова обратила внимание, что к началу пандемии COVID-19 в России было привито от гриппа почти 74 млн человек, 18 из них – дети. Это почти 50% населения страны.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 29.07.20

ВОЗ опровергла заявления о высокой заразности коронавируса во Вьетнаме. / «Это есть в материалах дела»: Ефремов отказался признать вину в смертельном ДТП. / КПРФ теряет Севастополь. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»