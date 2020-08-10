Путин велел бесплатно вакцинировать от гриппа до 60% населения

Президент России Владимир Путин выпустил поручения после совещания о подготовке системы здравоохранения к осенне-зимнему эпидемическому сезону, прошедшего 29 июля.

Глава государства рекомендовал властям регионов организовать вакцинацию от гриппа бесплатно и без очередей, обеспечив возможность записываться на прививки дистанционно. Он поручил при необходимости организовать доставку людей к месту вакцинации. Правительству поручено обеспечить финансирование вакцинации от гриппа до 60% населения и до 75% граждан из групп риска.

Кроме того, президент велел кабмину организовать и профинансировать вакцинацию от новой коронавирусной инфекции после государственной регистрации соответствующих вакцин.

Путин также поручил сохранить осенью и зимой резерв коек для лечения больных Covid-19, предусмотрев возможность дополнительного развертывания коек в том числе для лечения больных с осложнёнными случаями гриппа и других острых респираторных инфекций. При этом необходимо обеспечить изолирование потоков больных с различными инфекциями, говорится в тексте поручений.

В числе других поручений – формирование запаса лекарств, антисептиков и защитных средств в аптеках и медицинских организациях для профилактики и лечения ОРВИ, в том числе коронавирусной инфекции.

Ранее в Минздраве РФ заявили, что вакцина против коронавируса, разработанная центром имени Гамалеи будет зарегистрирована к 12 августа. Первыми будут привиты медики и пожилые люди.

Глава ведомства Михаил Мурашко сообщил, что массовая вакцинация ожидается в октябре и должна быть бесплатной.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в свою очередь предупредила, что в этом году в России появятся новые типы гриппа, от которых россияне еще не прививались. По ее словам, эта ситуация подчеркивает актуальность вакцинации.

Москва, Наталья Петрова

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