Вирусолог озвучил противопоказания к вакцинации от коронавируса

Противопоказаниями к вакцинации от коронавируса являются температура и аллергическая реакция. Об этом сообщил профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Вирусолог отметил, что в остальных случаях ставить прививку можно, сообщает радиостанция «Говорит Москва». Профессор уточнил, что вакцинации не должны бояться пожилые люди, если они хорошо себя чувствуют.

Альтштейн посоветовал россиянам, страдающим от аллергических реакций, заранее сообщать врачам о своем недуге. По его словам, им, скорее всего, следует воздержаться от вакцинации.

Директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в свою очередь сообщил, что частицы коронавируса в вакцине, созданные на базе аденовируса, не могут «сделать что-то плохое» в человеческом организме, так они неживые и не могут размножаться. Вирусолог в то же время отметил, что эти частицы могут вызвать у пациента дискомфорт, поскольку провоцируют активную работу иммунную систему, передает РИА «Новости». Так, у некоторых людей может подняться температура до 38 градусов – в этом случае от проблемы можно избавиться, приняв таблетку парацетамола, рассказал Гинцбург.

В Минздраве РФ заявили, что антиковидная вакцина, разработанная центром имени Гамалеи будет зарегистрирована к 12 августа. Первыми будут привиты медики и пожилые люди.

Глава ведомства Михаил Мурашко сообщал, что массовая вакцинация ожидается в октябре и должна быть бесплатной.

Ранее президент Национальной ассоциации производителей фармацевтической продукции и медицинских изделий «АПФ», академик РАН профессор Сергей Колесников рассказал об опасности наспех созданной вакцины против коронавируса, которая не прошла все циклы испытаний. «Это может привести к тому, что будет запущена вакцина, не до конца проверенная на безопасность», – отметил академик. Он при этом напомнил про вакцины против первых двух коронавирусов – ближневосточного и атипичной пневмонии. Оказалось, что они обладают одним опасным свойством – антителозависимое усиление (явление, при котором усиливается его проникновение в клетки). «Это значит, что антитела могут вызывать и иммунопатологические состояния», – обратил внимание Колесников и пояснил, что такие прививки могут покалечить здоровых людей.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 07.08.20

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