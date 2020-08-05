Вторая волна и опасности вакцинации: академик РАН озвучил коронавирусный прогноз на осень

В России не будет второй волны коронавируса, но возникнет другая опасность, которая заключается в вакцине от COVID-19. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказал президент Национальной ассоциации производителей фармацевтической продукции и медицинских изделий «АПФ», академик РАН профессор Сергей Колесников сегодня на пресс-конференции в Москве.

«Никакой второй волны не будет. Растет иммунная прослойка за счет Т-клеточного иммунитета. Многие люди – по разным подсчетам от 20 до 40% населения – его уже имеют, они не подвержены заражению. А если они и заражаются, то переносят в легкой форме. Как только наша иммунная прослойка вместе с заболевшими достигнет 60%, а она уже близка, будут просто сезонные вспышки коронавируса», – сказал он.

Однако академик отметил, что его беспокоит одно обстоятельство. «Если коронавирус станет таким, как гепатит С, вирус Эпштейна-Барра или иммунного дефицита человека (ВИЧ), когда вирус остается жить в организме. Поскольку коронавирус такой противный, что бьет по клеткам кровеносных сосудов – по клеткам печени, почек и даже клеткам нервам головного мозга, если организм не будет от него избавлять, все станет более опасно. Предпосылок пока нет, но то, что люди повторно им заболевают – такие случаи уже описаны», – подчеркнул Колесников.

По его оценке, еще одна опасность заключается в вакцине от СOVID-19. «Сейчас все пытаются делать это по ускоренной процедуре. Я бы ее назвал даже военной – высокая заболеваемость, нужно найти противоядие. Но это может привести к тому, что будет запущена вакцина, не до конца проверенная на безопасность», – отметил академик.

Он пояснил, что на разработку вакцины уходит не так много времени – до нескольких недель, однако напомнил, что сам период испытаний должен составлять около полугода.

«По моим подсчетам минимальный срок испытаний – не раньше декабря. Но весь мир движется быстрее. Тут есть опасность: когда разрабатывали вакцины против первых двух коронавирусов – ближневосточного и атипичной пневмонии, выяснилось, что они обладают одним опасным свойством – антителозависимое усиление (явление, при котором усиливается его проникновение в клетки). Это значит, что антитела могут вызывать и иммунопатологические состояния», – обратил внимание Колесников и пояснил, что такие прививки могут покалечить здоровых людей.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 05.08.20

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