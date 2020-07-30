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Четверг, 30 июля 2020, 18:36 мск

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Рекордный обвал: экономика США рухнула почти на треть

Фото: nytimes.com

Экономика США во втором квартале 2020 года рухнула на рекордные 32,9%. В министерстве торговли страны объяснили обвал эффектом от пандемии коронавируса.

«Снижение ВВП во втором квартале отразило реакцию на COVID-19, так как в марте и апреле в некоторых районах страны был частично отменен режим изоляции, объявленный в марте и апреле, а правительственные платежи в качестве пандемической помощи были направлены домашним хозяйствам и предприятиям», – говорится в сообщении ведомства.

В то же время отмечается, что в первом квартале ВВП также снизился на 5%.

В минторге США заявили, что показатели за второй квартал 2020 года не могут полностью отражать экономические последствия для страны от пандемии, более точные данные будет опубликованы 27 августа.

Напомним, сейчас власти США готовят пакет помощи населению и экономики, пострадавших от пандемии в $1 трлн с момента пандемии на поддержку американской экономики уже было выделено более $2,9 трлн.

Москва, Мария Вяткина

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© 2020, РИА «Новый День»

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