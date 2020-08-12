Казахстан объявил о возобновлении авиасообщения с Россией

Казахстан намерен возобновить авиасообщение с Россией с 17 августа. В рамках нового этапа смягчения ограничительных мер полеты с этой даты планируется открыть еще с шестью странами.

Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, авиаперелеты предполагается возобновить в Россию, Белоруссию, Украину, ОАЭ, Египет, Германию и Нидерланды. Казахстан уже проработал с авиационными властями этих стран вопрос восстановления воздушного сообщения. «Эти страны поддерживают возобновление полетов с Казахстаном в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями», – цитирует издание заявление министерства.

В Казахстане в конце июля были продлены ограничительные меры по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. За все время там было выявлено более 100 тысяч случаев заражения COVID-19, скончалось 1,2 тысячи человек.

Москва, Татьяна Дорофеева

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