Следствие отдельно займется «неустановленными лицами» из уголовного дела о подброшенных Голунову наркотиках

Уголовное дело в отношении неустановленных лиц в рамках расследования по подброшенным журналисту Ивану Голунову наркотикам выделено в отдельное производство. Его адвокат Сергей Бадамшин заявил, что материалы читаются как «увлекательная книга».

«Завершили с Иваном Годуновым ознакомление с материалами уголовного дела, – сообщил Бадамшин в телеграм-канале «ВЛагерь». – Дело читается, как увлекательная книга. Особенно секретная его часть. Нас всех ждет интересный процесс в Мосгорсуде. В отношении неустановленных лиц выделено уголовное дело».

«To be continued» (продолжение следует), – пообещал адвокат.

Как сообщал «Новый День», следствие не сумело найти заказчиков по уголовному делу в отношении Голунова. В окончательном обвинении, предъявленном экс-сотрудникам полиции, нет сведений о заказчике преступления. По информации источников «Интерфакса», следователи прорабатывали версию, согласно которой правоохранители могли действовать по чьему-либо заказу. Пока мотивом незаконных действий полицейских в отношении журналиста следствие по-прежнему считает корыстные побуждения и продвижение по службе.

Голунов был задержан 6 июня 2019 года по обвинению в покушении на сбыт наркотиков. Ситуация получила большой общественный резонанс, после чего уголовное дело было прекращено. Причастные к задержанию Голунова сотрудники УВД по ЗАО Роман Феофанов, Денис Коновалов, Максим Уметбаев и Акбар Сергалиев вместе со своим начальником Игорем Ляховцом были уволены из органов внутренних дел и сами стали фигурантами уголовного дела. По версии следствия, они приобрели и подложили журналисту наркотики.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 17.08.20

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