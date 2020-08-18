Глобальная политическая игра: Трамп назвал Путина «шахматистом мирового класса»

Президент США Дональд Трамп назвал российского лидера Владимира Путина «шахматистом мирового класса». Выступая перед своими сторонниками, он поставил в один ряд с главой российского государства президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и председателя КНР Си Цзиньпина.

Трамп, слова которого приводит телеканал Fox News, заявил, что его основной конкурент на предстоящих президентских выборах Джо Байден не сможет с работать на равных в такими политиками, так как даже лучшие годы его политической карьеры «не были такими уж замечательными».

Президент США также отметил, что у Байдена «нет опыта» ведения переговоров с Пекином. «Китай завладеет Соединенными Штатами», если победу на выборах одержит бывший вице-президент <…> Никто (из президентов США) не сделал того, что я сделал с Китаем, с Россией», – заключил Трамп.

Напомним, прошлой неделе Трамп заявлял, что власти России и Китая хотят, чтобы он проиграл на президентских выборах. «Россия не рада нашей победе, Китай не рад. Они все надеются, что победит вечно спящий Джо Байден», – заявил он.

Выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года. Основным соперником Трампа считается демократ и бывший вице-президент Джо Байден. По данным различных опросов, за Байдена готовы проголосовать больше избирателей, чем за Трампа.

Вашингтон, Мария Вяткина

Вашингтон. Другие новости 18.08.20

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