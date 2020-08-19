В Москве эвакуировали Пресненский суд во время процесса над Ефремовым

Сегодня в Москве во время рассмотрения резонансного уголовного дела о ДТП с актером Михаилом Ефремовым был эвакуирован Пресненский суд. Причиной стало сообщение о минировании.

Эвакуация была объявлена по внутренней связи. Здание покинули все работники суда и посетили, а Ефремова увезли на машине ФСИН. Через некоторое время актера вернули в зал и заседание возобновилось.

Сегодня сторона защиты допрашивает друзей и коллег Ефремова – в частности, это Никита Высоцкий и Татьяна Беркович. Во время допроса Беркович Ефремов осадил засмеявшегося адвоката потерпевших Александра Добровинского. В этот момент актрису спросили о зависимостях заслуженного артиста, передает РЕН ТВ. Во время ее ответа послышался смех защитника семьи погибшего. «Чего вы смеетесь, человек погиб!» – заявил актер.

Никита Высоцкий во время допроса в суде рассказал, что у Ефремова есть проблемы с алкоголем, однако до страшной аварии он старался себя контролировать. «У него с алкоголем проблемы есть. Это было, и это очень скверно. Мы все это знали и с этой непростой историей жили. <...> Эту ситуацию до самого последнего времени он контролировал», – цитирует артиста РИА «Новости». При этом Высоцкий подчеркнул, что наркозависимости у Ефремова не было. Агентство со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах уточняет, что в крови актера после ДТП действительно были найдены следы кокаина и марихуаны, однако актер их «когда-то ранее употреблял», и вряд ли эти вещества отразились на обстоятельствах ДТП.

Как сообщал «Новый День», вечером 8 июня Ефремов выехал на встречную полосу движения на Смоленской площади в центре столицы и столкнулся с фургоном Lada. Водитель отечественного автомобиля курьер Сергей Захаров получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

Ефремову было предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, в результате которого погиб человек (ч.4 ст.264 УК РФ). Ему грозит до 12 лет колонии. Актер находится под домашним арестом. Изначально он признавал себя ответственным за дорожную аварию, однако 5 августа сообщил в суде, что не признает вину в смертельном ДТП, заявив, что ничего не помнит. Потерпевшими по делу признаны жена погибшего, его двое сыновей и брат.

Москва, Татьяна Дорофеева

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