Свидетель: Во время смертельного ДТП за рулем машины Ефремова был другой человек

За рулем автомобиля после смертельного ДТП сидел не актер Михаил Ефремов, а другой мужчина. Об этом в суде заявил свидетель защиты Александр Кобец. Адвокат артиста Эльман Пашаев попросил суд приобщить к делу его показания.

Документ с показаниями свидетеля на судебном заседании зачитал Эльман Пашаев, передает агентство «Москва». «За рулем сидел молодой человек и собирал подушку безопасности. Также я увидел, что подушка сработала на пассажирском сидении», – прочел адвокат. Сам свидетель Кобец в суде заявил, что за рулем был не Ефремов.

Суд отказался приобщить к делу фотографию, на которой по словам Пашаева в автомобиле видны два человека, при этом Ефремов сидит слева от руля, уточняет Life.ru. Допросить свидетеля Кобеца суд разрешил.

Как сообщал «Новый День», сам Михаил Ефремов сначала признал свою вину в смертельном ДТП, однако на заседании в начале августа отказался от этого, заявив, что ничего не помнит о случившемся. О том, что именно Ефремов находился за рулем своей машины в момент аварии, ранее заявил один из свидетелей по делу – оформлявший ДТП инспектор ГИБДД Александр Козлов. По его словам, об этом ему сообщили очевидцы, а позднее он сам увидел Ефремова за рулем на видеозаписях.

Смертельная авария с участием Ефремова произошла на Смоленской площади в центре столицы вечером 8 июня. Автомобиль актера выехал на «встречку» и столкнулся с фургоном Lada, водитель которого, курьер Сергей Захаров, получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

Ефремову было предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, в результате которого погиб человек (ч.4 ст.264 УК РФ). Ему грозит до 12 лет колонии.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 20.08.20

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