Выборы президента США: «воин света» против «демона тьмы»

В ставках на тотализаторе действующий президент США, республиканец Дональд Трамп пока уступает кандидату от Демократической партии Джо Байдену, но предугадать реальный результат выборов главы Белого дома практически невозможно. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», прозвучало сегодня на пресс-конференции в Москве с участием российских политических экспертов.

В частности, президент Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова (ИМЭМО РАН), академик Александр Дынкин обратил внимание, что кампания демократов опирается не на продуктивную повестку, а на критику Трампа. «Набор идей, которые содержатся в экономической части платформы демократов: «за все хорошее – против всего плохого». Основной пропагандистский посыл: Байден – воин света, а Трамп – демон тьмы. Ни системные, ни структурные проблемы не поставлены, основной лозунг – «долой Трампа, а там – разберемся», – констатировал он.

Учитывая те вызовы, с которыми столкнулся нынешний американский президент, эта тактика уже приносит свои плоды, отметил эксперт. «Я посмотрел ставки на тотализаторе, Байден ведет: за него ставят 56,5%. за Трампа – 40,7%. Разрыв почти 16% в пользу Байдена. Интуитивно мне кажется, что Байден победит, но как аналитик, я не могу утверждать в пользу одного или другого», – сказал Дынкин, напомнив, что четыре года назад кандидат в президенты от демократов Хиллари Клинтон опережала Трампа на 58%, однако это не принесло ей победу на выборах.

Директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов также не исключил, что может повториться ситуация прошлых выборов. «По голосам победит один, а по выборщикам – другой. С точностью прогнозировать исход очень сложно. Но тенденция, что ситуация 2016 года может повториться, есть. Я должен сказать, что несмотря на то, что у Трампа много проблем, у него сохраняются шансы. Думаю, что демократы вполне могут набрать по голосам, как Клинтон, но за счет выборщиков может победить республиканец. К концу октября станет более понятно», – сказал он.

При этом эксперт выразил уверенность, что решающее слово останется за «злополучными колеблющимися штатами». «От того, как они себя поведут будет зависеть исход», – подчеркнул Гарбузов, отметив, что это часть электората очень подвержена влиянию, и меняет свои позиции за день или даже в день голосования.

Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов считает, что сейчас у Байдена больше шансов на победу, чем у Трампа, однако у нынешнего президента США может быть три козыря, которые способны изменить ситуацию.

«Первое – если Трампу удастся объявить и заставить Америку поверить, что он одержал убедительную победу над коронавирусом; второе – откроется компромат на Байдена, например, по «украинскому досье» или резкого ухудшится его здоровье; третье – Трамп заявит о крупной внешнеполитической победе», – сказал он.

Так или иначе, по оценке Кортунова, независимо от того, кто победит, США останутся расколотым обществом в ближайшие четыре года. «Судьбоносными выборами убудет выборы следующего цикла – 2024 года», – прогнозирует эксперт.

Ректор МГИМО, академик РАН Анатолий Торкунов согласился, что в США неизбежно по естественным причинам будет проходить процесс смены политических элит. «Новое поколение придет только в 2024 году, будет смена политических элит», – полагает он.

Напомним, выборы президента США намечены на 3 ноября 2020 года.

Москва, Мария Вяткина

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