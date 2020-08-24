Россия может прекратить авиасообщение с Турцией из-за рисков распространения COVID-19

Последнее время в Турции наблюдается тенденция роста заболеваний новой коронавирусной инфекцией. Сейчас на турецких курортах довольно много россиян, что небезопасно как для них самих, так и для эпидемиологической ситуации в РФ. Такого мнения придерживается председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров.

Сегодня COVID-19 в Турции представляет реальную угрозу для туристов из России. Турецкое издание Hurriyet опубликовало материал, в котором говорится об экстренном заседании местного правительства, которое созвал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. На совещании обсудят возможное усиление ограничительных мер для предотвращения распространения смертельно опасной инфекции.

Ежедневно в Турции фиксируется около полутора тысяч новых случаев заражения. Важно отметить, что это лишь официальные данные, в реальности их может быть значительно больше. В связи с этим в стране может быть ужесточен масочный режим, введены более строгие правила проведения массовых мероприятий, в том числе свадеб и похорон. Кроме того, в учебных заведениях Турции также могут быть введены новые меры по предотвращению распространения вируса.

«Вопрос прекращения авиасообщения с Турцией относится к исполнительной власти. На самом деле у нас существенно вырос туристический поток в Турцию и не только – на наше Черноморье, в Крым, в Сочи. Все это опасно, поскольку эпидемия COVID-19 пошла в Европе по второму кругу и действует по нарастающей», – считает Джарабов.

В связи со сложившейся ситуацией, которая может привести к росту рисков в России, сенатор предлагает задуматься о повторном прекращении авиационного сообщения с Турцией.

«Скопления людей в местах массового отдыха являются прекрасной базой для COVID-19. Сами люди должны подумать – они рвутся на курорты, а потом становятся разносчиками эпидемии. Это вопрос исполнительных властей. Минздрав РФ и Роспотребнадзор внимательно изучают ситуацию и при необходимости сделают свои предложения. Именно они контролируют эту тему», – подытожил сенатор.

Вероятно, в ближайшее время будет принято решение вновь закрыть авиасообщение между Россией и Турцией. Кроме того, дело может дойти до новых экстренных мер внешнеполитического ведомства России по вызволению граждан с турецких курортов, на которых зачастую не соблюдаются меры безопасности.

Москва, Екатерина Попова

Москва. Другие новости 24.08.20

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