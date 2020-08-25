Счетная палата выяснила, почему россияне недополучали пенсии

Счетная палата установила, почему россияне получали пониженные пенсии. Оказалось, что Пенсионный фонд РФ открывал на одного гражданина по два и более счетов, а один СНИЛС умудрялся присваивать нескольким людям. Более чем в половине случаев работники ПФР не исправляли свои ошибки и не делали перерасчет. Кроме того, аудиторы выявили факты незаконного отказа в назначении пенсии, волокиты при рассмотрении документов и расхождение базы данных ПФР с аналогичными в ФНС и органах ЗАГС.

Как говорится в отчете Счетной палаты, информация о каждом зарегистрированном в ПФР гражданине хранится на индивидуальном лицевом счете, которому присваивается СНИЛС. При проверке выяснилось, что сотрудники Пенсионного фонда открывали на одного человека по два и более счетов, а один и тот же номер СНИЛС присваивали нескольким людям. Из-за того, что при назначении пенсии использовались данные только с одного счета, граждане получали выплату меньшего размера, чем им было положено. Сотрудники ПФР, обнаружив ошибку, объединяли счета и корректировали размеры пенсий – однако не с момента назначения, а со времени объединения данных. В целом, подчеркнули в Счетной палате, полную корректировку не проводили в 53,3% случаев.

Кроме того, выяснилось, что у ПФР база данных о россиянах не совпадает с базами ЗАГС и налоговой службы: ошибки допущены в фамилиях граждан, паспортных данных и месте проживания. На основании этого аудиторы сделали вывод об отсутствии слаженного межведомственного взаимодействия между государственными структурами.

«С большей точностью идентифицировать застрахованное лицо позволили бы имеющиеся в настоящее время в общей части ИЛСЗЛ (индивидуальный лицевой счет застрахованного лица, – прим. ред.) сведения о месте рождения застрахованного лица, в совокупности с номером записи акта о рождении», – подчеркнули в Счетной палате.

ПФР допускает ошибки и при назначении пенсий – проверка ситуаций 1061 гражданина показала, что в 171 случае (16,1%) права получателей выплат были нарушены. Пенсионному фонду пришлось доплатить им около 3 миллионов рублей. Кроме того, при аудите отделения ПФР в Саратовской области выяснилось, что Фонд не проводил обязательную ежегодную сверку начислений работающим пенсионерам.

«Законность соблюдения пенсионных прав граждан в данном случае целиком зависит от организации работы территориального органа ПФР и, если данная работа организована не должным образом, это всегда ведет к нарушению пенсионных прав граждан», – подчеркнули в Счетной палате.

Серьезные нарушения обнаружились и в Московском отделении ПФР – там забывали проводить индексации страховой пенсии и перерасчет, а при объединении лицевых счетов граждан отказывались производить доплаты за истекший период.

«Установлены факты незаконного отказа в назначении пенсии, затягивания рассмотрения документов о назначении пенсии и нарушение сроков проведения перерасчета пенсии, связанных с нарушением (до 21 месяца) ПФР сроков отражения на счетах взносов, добровольно уплаченных гражданами на страховую пенсию в ПФР», – отметили аудиторы.

При этом Пенсионный фонд ошибается не только в собственную пользу: из-за того, что ПФР с опозданием получал данные о смерти получателей выплат, родственники умерших только в двух регионах РФ успели снять их пенсии в общей сложности на сумму более 377 млн рублей.

Проверка Счетной палаты касалась работы ПРФ в 2017-2018 годах и 11 месяцев 2019 года.

В целом в персонифицированном учете ПФР зарегистрировано почти 156 млн человек (с учетом иностранных граждан, работающих в России), из которых 37,2 млн человек (23,9 %) – пенсионеры по старости, а 30 млн человек (19,6 %) – несовершеннолетние дети. При этом за последние три года число зарегистрированных граждан выросло на 4 576,18 тыс. человек (на 3%).

Москва, Татьяна Дорофеева

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