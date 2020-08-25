российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 25 августа 2020, 11:12 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Счетная палата выяснила, почему россияне недополучали пенсии

Счетная палата установила, почему россияне получали пониженные пенсии. Оказалось, что Пенсионный фонд РФ открывал на одного гражданина по два и более счетов, а один СНИЛС умудрялся присваивать нескольким людям. Более чем в половине случаев работники ПФР не исправляли свои ошибки и не делали перерасчет. Кроме того, аудиторы выявили факты незаконного отказа в назначении пенсии, волокиты при рассмотрении документов и расхождение базы данных ПФР с аналогичными в ФНС и органах ЗАГС.

Как говорится в отчете Счетной палаты, информация о каждом зарегистрированном в ПФР гражданине хранится на индивидуальном лицевом счете, которому присваивается СНИЛС. При проверке выяснилось, что сотрудники Пенсионного фонда открывали на одного человека по два и более счетов, а один и тот же номер СНИЛС присваивали нескольким людям. Из-за того, что при назначении пенсии использовались данные только с одного счета, граждане получали выплату меньшего размера, чем им было положено. Сотрудники ПФР, обнаружив ошибку, объединяли счета и корректировали размеры пенсий – однако не с момента назначения, а со времени объединения данных. В целом, подчеркнули в Счетной палате, полную корректировку не проводили в 53,3% случаев.

Кроме того, выяснилось, что у ПФР база данных о россиянах не совпадает с базами ЗАГС и налоговой службы: ошибки допущены в фамилиях граждан, паспортных данных и месте проживания. На основании этого аудиторы сделали вывод об отсутствии слаженного межведомственного взаимодействия между государственными структурами.

«С большей точностью идентифицировать застрахованное лицо позволили бы имеющиеся в настоящее время в общей части ИЛСЗЛ (индивидуальный лицевой счет застрахованного лица, – прим. ред.) сведения о месте рождения застрахованного лица, в совокупности с номером записи акта о рождении», – подчеркнули в Счетной палате.

ПФР допускает ошибки и при назначении пенсий – проверка ситуаций 1061 гражданина показала, что в 171 случае (16,1%) права получателей выплат были нарушены. Пенсионному фонду пришлось доплатить им около 3 миллионов рублей. Кроме того, при аудите отделения ПФР в Саратовской области выяснилось, что Фонд не проводил обязательную ежегодную сверку начислений работающим пенсионерам.

«Законность соблюдения пенсионных прав граждан в данном случае целиком зависит от организации работы территориального органа ПФР и, если данная работа организована не должным образом, это всегда ведет к нарушению пенсионных прав граждан», – подчеркнули в Счетной палате.

Серьезные нарушения обнаружились и в Московском отделении ПФР – там забывали проводить индексации страховой пенсии и перерасчет, а при объединении лицевых счетов граждан отказывались производить доплаты за истекший период.

«Установлены факты незаконного отказа в назначении пенсии, затягивания рассмотрения документов о назначении пенсии и нарушение сроков проведения перерасчета пенсии, связанных с нарушением (до 21 месяца) ПФР сроков отражения на счетах взносов, добровольно уплаченных гражданами на страховую пенсию в ПФР», – отметили аудиторы.

При этом Пенсионный фонд ошибается не только в собственную пользу: из-за того, что ПФР с опозданием получал данные о смерти получателей выплат, родственники умерших только в двух регионах РФ успели снять их пенсии в общей сложности на сумму более 377 млн рублей.

Проверка Счетной палаты касалась работы ПРФ в 2017-2018 годах и 11 месяцев 2019 года.

В целом в персонифицированном учете ПФР зарегистрировано почти 156 млн человек (с учетом иностранных граждан, работающих в России), из которых 37,2 млн человек (23,9 %) – пенсионеры по старости, а 30 млн человек (19,6 %) – несовершеннолетние дети. При этом за последние три года число зарегистрированных граждан выросло на 4 576,18 тыс. человек (на 3%).

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 25.08.20

Кипр анонсировал открытие границы для россиян – попадут не все. / В Совбезе РФ заявили о мировом лидерстве США в кибератаках. / Росстат заявил о росте числа разводов после самоизоляции. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Москва, Центр России, Общество, Россия,