Пенсионеров в России проверят на наличие дополнительных доходов

Пенсионеров в России в 2021 году проверят на наличие дополнительных доходов с целью исключить получение надбавок и доплат к пенсии. Об этом сообщила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Поводом для проверки стали нарушения с переплатой или недоплатами пенсий, ранее выявленные Счетной палатой.

«Будет проведена более тщательная проверка правильности выплат пенсий, потому что, с одной стороны граждане недополучают определенную часть пенсионных выплат, а с другой стороны, у Пенсионного фонда повышаются расходы, которые не всегда удается возместить», – приводит слова эксперта «Прайм».

По словам Ивановой-Швец, такие проверки могут проводить Федеральная налоговая служба, ПФР или органы соцзащиты. Пенсионеру не придется ходить по инстанциям, поскольку «эти органы могут осуществить такие проверки самостоятельно», уточнила эксперт.

Кроме того, планируется провести проверку места жительства пенсионеров. Она коснется граждан, получающих повышенные пенсии в северных регионах или по доверенности через другого человека, а также тех лиц, кто проживает за границей. В первых двух случаях пенсионер должен самостоятельно обратиться в ПФР для подтверждения данных. Проживающим за рубежом пенсионерам необходимо раз в год отмечаться в российском консульстве, чтобы подтвердить, что до сих пор живы.

Как отметила Иванова-Швец, по итогам проверок «появятся те, кому будут положены дополнительные деньги и те, кому придется возвращать в фонд незаконно полученные». Однако после этого будет меньше претензий и обращений по пенсионным выплатам, полагает эксперт.

Как сообщал «Новый День», в августе Счетная палата обнародовала отчет по итогам проверки Пенсионного фонда РФ, в ходе которой были выявлены нарушения как с недополучением пенсий, так и с незаконными переплатами.

Как выяснилось, ПФР открывал на одного гражданина по два и более счетов, а один СНИЛС присваивал нескольким людям. Более чем в половине случаев работники Пенсионного фонда не исправляли свои ошибки и не делали перерасчет. Кроме того, были выявлены факты незаконного отказа в назначении пенсии, волокиты при рассмотрении документов и расхождение базы данных ПФР с аналогичными в ФНС и органах ЗАГС.

Москва, Наталья Петрова

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