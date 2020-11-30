Власти отрицают планы о проверке доходов пенсионеров в 2021 году

У Минтруда России и Пенсионного фонда РФ нет никаких планов проверять доходы пенсионеров в следующем году. Об этом заявила член общественного совета Министерства труда, член ОП Наталья Починок.

Эксперт назвала пенсии и дополнительные доходы не связанными между собой вещами. «Пенсия назначается в зависимости от заработанных пенсионных прав в период работы», – подчеркнула Починок (цитата по РИА «Новости»). Починок в связи с этим отметила, что дополнительные доходы не влияют на размер назначаемой пенсии. По ее словам, исключение составляют те дополнительные доходы, которые имеют отношение к пенсиям по старости.

Ранее сообщения о планируемых в 2021 году проверках пенсионеров на наличие допдоходов опровергли в Госдуме. Как заявил первый зампред фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев, в 2021 году ПФР будет работать в обычном режиме, назначая пенсии, никаких массовых проверок доходов пенсионеров не планируется, передает «Интерфакс».

Накануне доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала агентству «Прайм» о намеченных в 2021 году проверках доходов пенсионеров. Поводом для проверки стали нарушения с переплатой или недоплатами пенсий, ранее выявленные Счетной палатой, пояснила она.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 30.11.20

40% клиентов российских банков перешли на безнал в период пандемии. / На теоретическую часть экзамена на права повлияет статистика ДТП. / В Верховном суде пересмотрят дело о праве СМИ фотографировать Татищева и де Геннина. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»