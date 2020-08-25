Депутаты Мосгордумы вышли с пикетами под окна мэрии в поддержку арестованного коллеги (ФОТО)

Депутаты-коммунисты в Мосгордуме вышли к мэрии столицы с одиночными пикетами в поддержку арестованного коллеги Олега Шереметьева. Парламентарии назвали его уголовное дело политическим и потребовали освободить депутата из-под домашнего ареста.

С плакатами «Свободу Олегу Шереметьеву» и «Олег Шереметьев – жертва политических репрессий» к Мосгордуме поочередно вышли замруководителя фракции КПРФ в Мосгордуме Павел Тарасов, представители фракции Евгений Ступин, Екатерина Енгалычева и Елена Янчук, а также муниципальный депутат МО Лефортово Александра Андреева. Фотографии появились в телеграм-канале «Фракция КПРФ в МГД. Красная весна».

Пикеты проходят без эксцессов – сотрудники полиции подошли только один раз, чтобы проверить документы, рассказал Павел Тарасов корреспонденту РИА «Новый День». «Мы по очереди сменяемся, на данный момент все спокойно, – сообщил он. – Мы поддерживаем Олега Михайловича. Есть вопросы по тем обвинениям, которые предъявлены».

Телеграм-канал «Фракция КПРФ в МГД. Красная весна»

В частности, как сообщали столичные телеграм-каналы, во время действия в Москве указа мэра о самоизоляции та же помощница Шереметьева, которая подала на него заявление в Следственный комитет, сама выписала себе денежную премию. Узнав об этом, депутат сообщил о нарушении в аппарат Мосгордумы. «Такой инцидент был, – подтвердил «Новому Дню» Павел Тарасов. – Правда, я так понимаю, что следствие специально разнесло эти моменты. Этот инцидент был во время карантинных мероприятий, а они (следствие – прим. ред.) строят обвинение, насколько я знаю, за период с ноября по февраль. Специально, чтобы вывести из обсуждения, что эти бумаги готовила она, и сама все подписывала. Сомнительные достаточно истории».

Как уже сообщал «Новый День», депутат Мосгордумы Олег Шереметьев был задержан 20 августа по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. В Следственном комитете считают, что депутат с ноября 2019 по февраль 2020 года ежемесячно представлял в аппарат Мосгордумы «документы о премировании своего помощника в размере от 350 до 600 тыс. рублей, содержащие заведомо ложные сведения о выполнении последним заданий особой важности и сложности», после чего подозреваемый присваивал денежные средства и распоряжался ими по своему усмотрению. Провластные телеграм-каналы сообщили, что заявление на Шереметьева в СКР написала его бывшая помощница Ирина Кузнецова.

Дома и в приемной парламентария в Мосгордуме прошли обыски, при этом, как сообщил «Новому Дню» депутат столичного парламента, замглавы фракции КПРФ Павел Тарасов, к Шереметьеву не пропускали адвоката и отказывались вызвать врача. Фракция КПРФ в Мосгордуме выступила с официальным заявлением, связав дело Шереметьева с политическими преследованиями.

Москва, Татьяна Дорофеева

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