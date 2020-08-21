«С днем рождения!» Депутат Мосгордумы Шереметьев отправлен под домашний арест

Пресненский районный суд Москвы решил поместить под домашний арест депутата Мосгордумы Олега Шереметьева, задержанного накануне по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Сегодня народному избраннику исполняется 55 лет. Защита просила для него подписку о невыезде, следствие – домашний арест на месяц.

В Пресненском суде утром собралась внушительная команда поддержки депутата – сюда пришли его коллеги по Мосгордуме, муниципальные народные избранники и простые москвичи. Перед зданием суда выстроилась очередь, однако в зал суда пустили только прессу и поручителей, сообщила в соцсетях муниципальный депутат МО Лефортово Александра Андреева. Заседание судья Сергей Артемов начал с двухчасовым опозданием.

«Олег Шереметьев доставлен и введён в зал под гром аплодисментов и крики «Поздравляем с днем рождения!» – отметил в «Фейсбуке» депутат Мосгордумы от «Справедливой России» Михаил Тимонов. – Следователь просит домашний арест до 18 октября». По его словам, Шереметьев не признал предъявленное обвинение в мошенничестве, сообщив, что это «месть помощницы Кузнецовой за обращение самого Шереметьева в аппарат МГД о совершённом ею злоупотреблении».

Представители фракции КПРФ в Мосгордуме и муниципальные депутаты подали судье личные поручительства за Шереметьева. «По моему личному убеждению Шереметьев Олег Михайлович является добросовестным, добропорядочным гражданином, который трудится в интересах своих избирателей», – подчеркнула депутат гордумы от КПРФ Елена Янчук, отметив, что «он не будет скрываться, в назначенный срок будет являться по вызовам дознавателя, следователя, прокурора и суда, а также не будет препятствовать производству по уголовному делу». Такое же поручительство подписала муниципальный депутат от КПРФ Александра Андреева.

В 13:15 Тимонов сообщил в соцсетях, что судья принял решение отправить Шереметьева под домашний арест. «Будем подавать апелляцию», – пообещал депутат.

Как сообщал «Новый День», депутат Мосгордумы Олег Шереметьев был задержан 20 августа по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. В Следственном комитете считают, что депутат с ноября 2019 по февраль 2020 года ежемесячно представлял в аппарат Мосгордумы «документы о премировании своего помощника в размере от 350 до 600 тыс. рублей, содержащие заведомо ложные сведения о выполнении последним заданий особой важности и сложности», после чего подозреваемый присваивал денежные средства и распоряжался ими по своему усмотрению. Провластные телеграм-каналы сообщили, что заявление на Шереметьева в СКР написала его бывшая помощница Ирина Кузнецова.

Накануне дома и в приемной парламентария в Мосгордуме прошли обыски, при этом, как сообщил «Новому Дню» депутат столичного парламента Павел Тарасов, к Шереметьева не пропускали адвоката и отказывались вызвать врача. Фракция КПРФ в Мосгордуме выступила с официальным заявлением, связав дело Шереметьева с политическими преследованиями.

Москва, Татьяна Дорофеева

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