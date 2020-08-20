Депутат Мосгордумы Олег Шереметьев попал под «уголовку» по подозрению в крупном мошенничестве

Столичное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело в отношении депутата Мосгордумы от фракции КПРФ Олега Шереметьева. Народный избранник подозревается в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает Следственный комитет по Москве. Шереметьеву вменяют присвоение 2 млн рублей, которые он выписал в качестве премий своему помощнику по подложным документам.

Согласно материалам следователей, депутат с ноября 2019 по февраль 2020 года ежемесячно представлял в аппарат Мосгордумы «документы о премировании своего помощника в размере от 350 до 600 тыс. рублей, содержащие заведомо ложные сведения о выполнении последним заданий особой важности и сложности», после чего подозреваемый присваивал денежные средства и распоряжался ими по своему усмотрению.

Своими действиями Шереметьев причинил материальный ущерб бюджету Москвы в размере более 2 млн рублей, отметили в столичном СК.

Как установила столичная прокуратура в результате проверки, проведенной в отношении Шереметьева, деньги за вычетом налога поступили на дебетовую карту помощника депутата. «В дальнейшем, депутат путем обмана ввел помощника в заблуждение, сообщив, что перечисляемые денежные средства необходимо обналичивать и передавать ему, поскольку они положены иным, официально неоформленным помощникам депутата», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

В настоящее время решается вопрос о задержании депутата и избрании меры пресечения.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 20.08.20

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