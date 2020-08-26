«Москва – потоповый регион России»: в столице объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за дождя (ФОТО)

В Москве объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за дождя и «желтый» – из-за грозы и сильного ветра. Предупреждение будет действовать до 21 часа среды, 26 августа. Осадки уже спровоцировали потоп на улицах, в торговых центрах и даже в Новой Третьяковке на Крымском валу.

«В ближайший час и до 21 часа 26 августа местами в г. Москва ожидается очень сильный дождь, гроза; по Московской области ожидается дождь, местами сильный, гроза, усиление ветра 12-17 м/с», – говорится в экстренном сообщении на сайте Гидрометцентра России. «Оранжевый» уровень опасности означает, что погода опасна, есть вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба. Как минимум один такой инцидент уже произошел: протекла крыша здания Новой Третьяковки на Крымском валу.

Кроме того, по информации портала «Чемпионат», футбольный матч «Спартак-2» – «Краснодар-2» из-за залитого поля перенесен на завтра.

Очевидцы пишут в соцсетях, что посетителям торгового центра на Ленинском проспекте пришлось покинуть здание из-за потопа.

Москвичи публикуют в соцсетях фото и видео мутных потоков, в которые превратились столичные улицы. В частности, залита улица Большая Ордынка, Большая Татарская, Курская, Загородное шоссе на юге столицы.

«Кароч Москву опять затопило. Видео можно брать любое, начиная с мая – никакой разницы», – иронизирует пользователь @max69xam. «Опять Москву затопило... Никогда раньше такого не было», – подхватила @Angie_Enzorry.

«Европейский город под руководством представителя Няксимволя никак не может справиться с дождями. Невыполнимая задача. Вот и Третьяковку затопило. Осталось дождаться протечки в Кремле», – возмущается @Juliette77777.

«Москва – потоповый регион России. А Собянин – лучший потоп-менеджер», – заключил Олег К.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 26.08.20

Пригожин посчитал нецелесообразным раскрывать детали взыскания долга с Навального. / В Москве из-за дождя затопило Новую Третьяковку (ВИДЕО). / Риск новых санкций топит рубль: эксперты ожидают доллар по 77, евро – выше 90. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»